Fenerbahçe Opet, Fransız basketbolcu Dominique Malonga'yı transfer etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Fransız basketbolcu Dominique Malonga'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 19 yaşındaki basketbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.

LDLC Asvel Feminin formasıyla 2023 yılında Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan genç basketbolcu, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fransa Ligi'nde en iyi genç oyuncu ödülünün sahibi oldu. Malonga, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Fransa formasıyla gümüş madalya kazandı.

1,98 metre boyundaki basketbolcu, bir maçta smaç yapan ilk Fransız kadın oyuncu ünvanının da sahibi.