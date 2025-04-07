Fenerbahçe Opet, kadın basketbolunun "bir numaralı" kupasında üçüncü şampiyonluğun peşinde

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde üst üste üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Avrupa'da kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde en önemli takımlarından biri olan Fenerbahçe Opet, bu yıl ligde çıktığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

FIBA Avrupa Ligi'nin birinci turu C Grubu'nda oynadığı 4 maçı kazanan sarı-lacivertliler, ikinci tur F Grubu'nda ise oynadığı 6 maçtan galip ayrıldı. Yenilgisiz grubu lider tamamlayan Fenerbahçe Opet, doğrudan yarı final play-in turuna kaldı.

Bu turda İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını iki maçta da yenen Fenerbahçe, organizasyonda 5'i üst üste olmak üzere 11 kez son 4 takım arasında yer aldı.

İspanya'nın Zaragoza kentinde 9-13 Nisan'da düzenlenecek 6'lı final organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Opet, ZVVZ USK Praha (Çekya)-Beretta Famila Schio (İtalya) eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.