Fenerbahçe Opet, Megan Gustafson'u kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ABD'de doğan İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Megan Gustafson'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla kısa dönemli anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak WNBA'de Las Vegas Aces forması giyen 1,90 metre boyundaki pivot, daha önce Avrupa'da Yunanistan'ın Olympiakos ve İngiltere'nin London Lions takımlarında oynadı.

Olympiakos'la Yunanistan şampiyonluğu, London Lions'la da Avrupa Kupası zaferi kazanan Megan Gustafson, 2024 Paris Olimpiyatları'nda İspanya Milli Takımı'yla mücadele etti.