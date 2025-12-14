Fenerbahçe orta saha transferi için hedefini belirledi

Orta saha takviyesi için temaslarını sürdüren Fenerbahçe’nin, Feyenoord ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Quinten Timber ile görüştüğü öne sürüldü.

Ara transfer dönemi için kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe’de orta saha arayışları öne çıkıyor. Sarı-lacivertli ekibin bu bölge için ilk hedefinin, Feyenoord forması giyen Quinten Timber olduğu iddia edildi.

Alınan bilgiye göre Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord’da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Takımıyla sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Timber’ın, bu nedenle yaz aylarında serbest kalma ihtimali bulunuyor.

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin bu durumu fırsata çevirmek amacıyla Hollandalı futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Timber’ın ilk etapta kariyerine Avrupa’nın üst düzey liglerinden birinde devam etmek istediği ve Türkiye seçeneğine mesafeli yaklaştığı ifade edildi.

AVRUPA LİGİ VURGUSU

Ancak görüşmeler sırasında sarı-lacivertli kulübün, oyuncuyu ikna etmek için Avrupa hedeflerini ön plana çıkardığı aktarıldı. Habere göre Fenerbahçeli yöneticiler, Timber’a “UEFA Avrupa Ligi’nde final hedefimiz var, seninle birlikte bu hedefe yürüyebiliriz” mesajını iletti.

Quinten Timber’ın şu aşamada Fenerbahçe’nin teklifine olumlu ya da olumsuz net bir yanıt vermediği belirtilirken, sarı-lacivertli kulübün orta saha transferi için temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.