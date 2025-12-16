Fenerbahçe orta saha transferinde gözünü Hollanda'ya dikti

Ara transfere hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, orta saha transferi için Ajax'ın orta sahası Kenneth Taylor istiyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliller genç futbolcunun şartlarını sordu.

ESPN'nin aktardığına göre yıldız oyuncu Ajax ile 2027'de bitecek olan sözleşmesini uzatmak istemiyor. Taylor, ocak ayında Hollanda ekibinden ayrılma talebini teknik heyete iletmiş durumda.

KENNETH TAYLOR KİMDİR?

Ajax’ın altyapısında yetişen ve son yıllarda A takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Kenneth Taylor, genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım düzeyinde forma giyiyor.

23 yaşındaki futbolcu, 2025-26 sezonunda ortaya koyduğu performansla Ajax’ın yeniden yapılanma sürecinde kilit rollerden birini üstlenmiş durumda.

Taylor, Ajax A takımında geçirdiği ilk yıllarda rotasyon oyuncusu olarak süre alırken, son iki sezonda orta sahanın değişmez parçalarından biri haline geldi. 1.82 boyundaki sol ayaklı oyuncu; 6, 8 ve zaman zaman 10 numara pozisyonlarında görev yapabilmesiyle teknik heyete geniş bir taktik esneklik sunuyor.

"VEERMAN ÇOK YAKIN"

Sarı-lacivertlilerin orta saha için bir diğer adayı ise yine Hollanda ekibinde forma giyen Joey Veerman. Sports Digatele'in konuyla ilgili aktardığı bilgiler şu şekilde: "Fenerbahçe'nin orta saha transferi için anlaşmaya en yakın olduğu isim PSV'de forma giyen Hollanda milli takımı oyuncusu Joey Veerman."

Bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda 22 maçta forma giyen Veerman bu maçlarda 8 gol, 7 asistle önemli skor katkısı yaptı. Veerman ayrıca Hollanda Milli Takımı'nda da 16 defa forma giydi.