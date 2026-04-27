Fenerbahçe otobüsüne saldıran 2 kişi gözaltında

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin ardından takım otobüsüne yaşanan saldırı olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheliler M.E.S. (25) ve O.M.Y. (34) yakalanarak gözaltına alındı.

360 BİN LİRA CEZA

Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “saldırı amacıyla araçtan inmek” maddesi uyarınca toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca M.E.S.’nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Öte yandan zanlılar hakkında “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret” ve “mala zarar verme” suçlarından da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Derbi sonrası yaşanan bu olay, spor müsabakalarının ardından güvenlik tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı.