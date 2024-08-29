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Fenerbahçe, oyuncu satışından kâr ediyor

Spor
  • 29.08.2024 06:00
  • Giriş: 29.08.2024 06:00
  • Güncelleme: 29.08.2024 06:00
Fenerbahçe, oyuncu satışından kâr ediyor
Ferdi’nin bonservisinin 35 milyon avroya kadar çıkması bekleniyor.

Spor Servisi

Fenerbahçe son dönemde oyuncu satışından elde ettiği gelirle dikkat çekiyor. Son olarak Ferdi Kadıoğlu’nu 30 milyon avroluk bonservis bedeliyle İngiltere’ye gönderen sarı-lacivertliler, Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun yetiştirme bedeli de eklendiğinde son altı yılda oyuncu satışlarından toplam 137,1 milyon avro kazanmayı da başardı. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde yüksek bonservis bedelleriyle İtalya’ya 3, İngiltere, Almanya ve İspanya’ya ise birer oyuncu sattı.

Eljif Elmas, Vedat Muriç ve Kim Min-Jae transferleriyle Avrupa’nın dikkatini çeken Fenerbahçe, en büyük transfer hamlesine ise Arda Güler ile imza attı.. İngiltere’nin Brighton kulübüne transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilerin kasasına 30 milyon avro gibi önemli bir rakam girmesini sağladı. Ferdi, ülke futbol tarihine de geçti.

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