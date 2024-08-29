Fenerbahçe, oyuncu satışından kâr ediyor

Spor Servisi

Fenerbahçe son dönemde oyuncu satışından elde ettiği gelirle dikkat çekiyor. Son olarak Ferdi Kadıoğlu’nu 30 milyon avroluk bonservis bedeliyle İngiltere’ye gönderen sarı-lacivertliler, Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun yetiştirme bedeli de eklendiğinde son altı yılda oyuncu satışlarından toplam 137,1 milyon avro kazanmayı da başardı. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde yüksek bonservis bedelleriyle İtalya’ya 3, İngiltere, Almanya ve İspanya’ya ise birer oyuncu sattı.

Eljif Elmas, Vedat Muriç ve Kim Min-Jae transferleriyle Avrupa’nın dikkatini çeken Fenerbahçe, en büyük transfer hamlesine ise Arda Güler ile imza attı.. İngiltere’nin Brighton kulübüne transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilerin kasasına 30 milyon avro gibi önemli bir rakam girmesini sağladı. Ferdi, ülke futbol tarihine de geçti.