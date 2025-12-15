Fenerbahçe Panathinaikos maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko – Panathinaikos AKTOR maçı, 16 Aralık Salı günü 20.45’te oynanacak ve karşılaşma S Sport 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Turkish Airlines EuroLeague’in 16. haftasında oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Yunan temsilcisini konuk edecek.



Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR arasındaki EuroLeague mücadelesi 16 Aralık Salı günü oynanacak. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak öne çıkan maç, ligde üst sıraları yakından ilgilendiriyor.

Kritik mücadele saat 20.45’te başlayacak. Akşam seansında oynanacak karşılaşma, EuroLeague takipçileri tarafından yakından izlenecek.

Fenerbahçe Beko – Panathinaikos AKTOR maçı, Türkiye’de S Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın şifreli olacak.

Karşılaşma, İstanbul’da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Fenerbahçe Beko, kendi sahasında taraftar desteğini de arkasına alarak serisini sürdürmeyi hedefliyor.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrıldı ve çıkışını sürdürmek istiyor.

Geride kalan maçlar itibarıyla Fenerbahçe Beko, 14 karşılaşmada 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak ligde 4. sırada bulunuyor. İstanbul temsilcisi, bu maçı kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Konuk ekip Panathinaikos AKTOR ise deneyimli başantrenör Ergin Ataman yönetiminde sezona istikrarlı bir başlangıç yaptı. Yunan temsilcisi, oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde ederek 8. basamakta yer alıyor.

İki takım arasındaki rekabet, hem EuroLeague geçmişi hem de teknik ekipler açısından maçın önemini artırıyor. Özellikle play-off hattını yakından ilgilendiren bu karşılaşma, haftanın sonucu merakla beklenen müsabakaları arasında gösteriliyor.

