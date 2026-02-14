Fenerbahçe, Panathinaikos'u şikâyet etti

Fenerbahçe, Panathinaikos deplasmanında kazanılan karşılaşmanın ardından yaşanan olaylara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, yaptığı açıklamada sporcuların sağlık durumuna dair herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.

Ciritci, “Sevgili Fenerbahçeliler, endişe edecek bir durum yok. Oyuncularımızın hepsi iyi, gerekli önlemler alındı” dedi.

"ŞİKÂYETİMİZİ YAPTIK"

Maç sonrasında yaşanan olaylarla ilgili resmi girişimlerin başlatıldığını belirten Ciritci, sürecin yakından takip edileceğini vurguladı. Sarı-lacivertli yönetici, “Maç sonu yaşananlarla ilgili şikayetlerimizi yaptık. Durumun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Ciritci ayrıca, Atina’da takımı yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür ederek, “Bugün bizi burada desteklemeye gelen taraftarlarımıza ve herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız” dedi.