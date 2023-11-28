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Fenerbahçe Parolapara, CEV Kupası'nda yarın Hypo Tirol'u ağırlayacak

Ajans Haberleri
  • 28.11.2023 11:46
  • Giriş: 28.11.2023 11:46
  • Güncelleme: 28.11.2023 11:46
Kaynak: AA
Fenerbahçe Parolapara, CEV Kupası'nda yarın Hypo Tirol'u ağırlayacak

Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında Fenerbahçe Parolapara, yarın Avusturya'nın Hypo Tirol ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İlk karşılaşmadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Parolapara, rövanş karşılaşmasında 3-0 veya 3-1 galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak. Fenerbahçe Parolapara’nın 3-2’lik galibiyetinde ise turu geçen taraf altın sette belli olacak.

Tur atlayan takım 8'li final etabına yükselecek.

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