Fenerbahçe Parolapara, CEV Kupası'nda yarın Hypo Tirol'u ağırlayacak
Kaynak: AA
Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında Fenerbahçe Parolapara, yarın Avusturya'nın Hypo Tirol ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
İlk karşılaşmadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Parolapara, rövanş karşılaşmasında 3-0 veya 3-1 galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak. Fenerbahçe Parolapara’nın 3-2’lik galibiyetinde ise turu geçen taraf altın sette belli olacak.
Tur atlayan takım 8'li final etabına yükselecek.
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