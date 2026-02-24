Fenerbahçe, Partizan'ı konuk ediyor
Fenerbahçe, Euroleague'in 29'uncu haftasında evinde Partizan'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe, Euroleague'in 29. hafta mücadelesinde bugün Partizan'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip lider konumda yer alıyor. Partizan ise 28 maçta 9 galibiyet, 19 mağlubiyetlik performansıyla 20 takımlı ligde 19. sırada bulunuyor.
Son 7 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, deplasmandaki son 3 karşılaşmayı ise kazandı. Sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 99-87 galip tamamlamıştı.