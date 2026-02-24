Fenerbahçe, Partizan'ı konuk ediyor

Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe, Euroleague'in 29'uncu haftasında evinde Partizan'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Spor
  • 24.02.2026 10:11
  • Giriş: 24.02.2026 10:11
  • Güncelleme: 24.02.2026 10:15
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe son olarak Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 91-74 mağlup etmişti. AA

Fenerbahçe, Euroleague'in 29. hafta mücadelesinde bugün Partizan'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip lider konumda yer alıyor. Partizan ise 28 maçta 9 galibiyet, 19 mağlubiyetlik performansıyla 20 takımlı ligde 19. sırada bulunuyor.

Son 7 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, deplasmandaki son 3 karşılaşmayı ise kazandı. Sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 99-87 galip tamamlamıştı.

