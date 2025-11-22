Fenerbahçe, Partizan taraftarının ırkçı pankartına tepkili

Euroleague'de Partizan-Fenerbahçe maçında, Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankart tepki çekti. Partizan taraftarı, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı öldüren Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açtı.

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunacaklarını belirtti.

Ciritci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu koreografi biz orada idman yaptığımızda da duruyordu. Yetkililere gerekli şikayetlerimizi yaptık ama ona rağmen bunun asılmasına izin verdiler. Biz maçtan sonra da yetkililerle görüşüp bu durum hakkında açıklama istedik. Gerekli yerlere şikayetimizi tekrar bildireceğiz ama en iyi cevabı sahada oyuncular verdi. İnşallah rövanşta da onları güzelce ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, deplasmanda Partizan'ı 99-87'lik skorla mağlup etmişti.