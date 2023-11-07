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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Olga Sevcova'yı transfer etti

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takım, Letonyalı kanat oyuncusu Olga Sevcova'yı kadrosuna kattı.

Ajans Haberleri
  • 07.11.2023 17:35
  • Giriş: 07.11.2023 17:35
  • Güncelleme: 07.11.2023 17:36
Kaynak: AA
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Olga Sevcova'yı transfer etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İzlanda'nın IBV takımında forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe, transfer duyurusunda, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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