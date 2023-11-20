Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımı Ülker Stadyumu'nda ilk kez sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş United Payment kadın futbol takımları, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 11. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımı ilk kez Ülker Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

Maç saat 18.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe taraftarları, derbinin biletlerini passo.com.tr üzerinden ücretsiz olarak alabilecek.