Fenerbahçe play-off turu için sahada

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün Fransa’nın Lille takımını konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, tur için gerekli skoru almaya çalışacak. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak. Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak.

Lille’in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off’a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak.

15’er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.