Fenerbahçe, Plzen deplasmanından bir puanla dönüyor: Penaltı tartışması maçın önüne geçti

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin dördüncü hafta maçında deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Zorlu deplasmandan önemli bir puan çıkaran sarı-lacivertliler, puanını 7’ye yükseltti. Karşılaşmanın hikâyesi:

Fenerbahçe’nin Jose Mourinho döneminden bu yana yaşadığı en büyük problem, kompaktlık, yani savunma ile hücum hattının koordineli hareket edememesi. Bu koordinasyonsuzluğun birkaç temel nedeni var; bunların başında ise ön hattaki oyuncuların fiziksel kalite eksikliği geliyor.

TEMPO SORUNU

Çok büyük paralar harcanarak kurulan bu kadronun en büyük mühendislik sorunu da bu. Sarı-lacivertliler, sahip oldukları bireysel kaliteyle önemli maçlar kazanıyor, kazanacaktır da; ancak taraftarın beklediği tempoya çıkamamalarında bazı oyuncuların form düzeylerinin düşük olmasının payı büyük. Bu maçta da benzer sorunlar gözlemlendi.

Viktoria Plzen’in, çoğu zaman rahatsız edilmeden özellikle orta saha ile Fenerbahçe yarı sahası arasında kalan bölgede top çevirdiğini gördük. İlk yarıda net fırsatlar üretemediler ama bu kadar alan ve zaman tanınması başlı başına büyük bir problem. Kanarya’nın aşması gereken en önemli mesele de bu.

dakikaya kadar bu sorunlarla boğuşan Fenerbahçe, o dakikadan sonra yaptığı üç değişiklikle oyunda biraz daha söz sahibi olmaya başladı ve üst üste iki net pozisyon yakaladı. Ancak bu fırsatları değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, son 30 dakikası hariç iyi bir oyun ortaya koyamadığı ve bir penaltısının verilmediği maçtan önemli bir puanla ayrıldı.