Fenerbahçe rahat geçmesi beklenen maçı son nefeste kazandı

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın açılış maçında Fenerbahçe evinde Büyükçekmece Basketbol'u konuk etti. Sarı-lacivertliler büyük çekişmeye sahne olan maçı son bölümdeki etkili oyunuyla 91-87 kazanmayı başardı.

Maça ikili oyunlarda bulduğu basketlerle oldukça etkili başlayan Büyükçekmece ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı. İkinci periyotta da hücumda çok rahat skor bulan Büyükçekmece devreyi 17 sayı farkla 37-54 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı yavaş yavaş kapatan sarı-lacivertliler oyunun kontrolünü eline aldı ve final periyoduna 1 sayı geride girdi: 65-66.

Büyük bir heyecana sahne olan son periyotta son 1 dakikaya Büyükçekmece 4 sayı farkla önde girse de önce Tarık Biberoviç sonra Mika Jantunen'le üçlük isabetleri bulan sarı-lacivertliler kaltesiyle sahadan 91-87 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe 6. galibiyetini elde ederken lig sonuncusu Büyükçekmece Basketbol ise 7. kez mağlup oldu.