Ajans Haberleri
  • 05.12.2025 15:55
  • Giriş: 05.12.2025 15:55
  • Güncelleme: 05.12.2025 15:56
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Rams Başakşehir FK maçına hazır

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE yarın akşam deplasmanda Rams Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenmanı tamamladı.

Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.

FOTOĞRAFLI

