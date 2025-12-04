Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.