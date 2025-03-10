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Fenerbahçe, Rangers maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 10.03.2025 16:47
  • Giriş: 10.03.2025 16:47
  • Güncelleme: 10.03.2025 16:47
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Rangers maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 13 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. İdman, sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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