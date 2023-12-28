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Fenerbahçe, Riyad’da hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 28.12.2023 19:30
  • Giriş: 28.12.2023 19:30
  • Güncelleme: 28.12.2023 19:30
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Riyad’da hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını Riyad’da sonlandırdı.
Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, yarın Süper Kupa maçında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşılaşacak.

Mücadelenin oynanacağı statta sarı-lacivertliler son çalışmasını yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.
Sarı-lacivertli ekipte Samet Akaydin teknik ekip kararıyla takımda yer almadı. Becao, Zajc ve Peres ise sakatlıklarından dolayı uzun yolculuktan etkilenmemeleri için kafileye dahil edilmedi.

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