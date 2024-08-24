Fenerbahçe, Rize deplasmanına 5 eksikle gitti

Süper Lig'in 3. haftasında yarın (25 Ağustos Pazar) Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre bileğinde sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, Brighton'la transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Ferdi Kadıoğlu ve cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent kadroda yer almadı.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan, Ferdi'nin yokluğunda ilk kez kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Rize kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.