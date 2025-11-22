Fenerbahçe Rize maçı kadrosu açıklandı: İlk 11'den 2 eksik
Son 4 maçını kazanarak iyi bir grafik yakalayan Fenerbahçe yarın Rizespor'a konuk olacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda 2'si ilk 11'den 4 eksik yer alıyor.
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı müsabakanın kamp kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Yiğit Efe Demir, Becao, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Fred, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Talisca, En-Nesyri, Jhon Duran.
Sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor deplasmanına; Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Sebastian Szymanski olmadan gidiyor.
SON 4 MAÇINI KAZANDI
Son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, rakibi Galatasaray'ın son 2 haftadaki puan kayıplarıyla milli araya 1 puan farkla 2. sırada girdi.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde namağlup tek takım durumundaki Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek rakibiyle 14. hafta oynayacağı derbiye moral kaybı yaşamadan girmeyi hedefliyor.