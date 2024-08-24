Fenerbahçe - Rize maçı ne zaman? Rizespor - Fenerbahçe maç kadrosu nedir?

Trendyol Süper Lig 3. haftada Rizespor, kendi evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı canlı olarak saat kaçta yayınlanacak? Detaylar belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN YILDIZI TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe orta saha sıkıntısını aşma yolunda önemli bir aşama kat etti. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Fred, sakatlığının ardından takıma döndü. Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Fred'in yanı sahadaki yerini alması bekleniyor.

Fenerbahçe kadrosunda tek eksik, geçen sezondan oynama cezası bulunan Mert Hakan Yandaş oldu. İrfan Can Eğribayat'ın ise 3 maçlık cezası Göztepe deplasmanında son bulmuştu.

FENERBAHÇE-RİZESPOR MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının tamamını kaybetti. Bu maçlarda Çaykur Rizespor toplam 18 gol yedi. Çaykur Rizespor, Süper Lig'de hiçbir zaman bir takıma üst üste 10 kez kaybetmedi.

Fenerbahçe ise, Çaykur Rizespor'a konuk olduğu son dört maçı da kazandı.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Süper Lig 3. Hafta maçı 25 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21:45'te Bein Sports televizyonundan canlı olarak yayınlanacak.