Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.