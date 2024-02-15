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Fenerbahçe, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 15.02.2024 16:24
  • Giriş: 15.02.2024 16:24
  • Güncelleme: 15.02.2024 16:24
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Rizespor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ile pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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