Fenerbahçe, Saddettin Saran'ın hayallerini süsleyen yıldızın peşinde

Fenerbahçe devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli ekip, yapacağı transferlerle şampiyonluk yarışında daha da iddialı konuma gelmek istiyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ilk olarak santrfor bölgesine takviye yapacak. Sarı-lacivertlilerin hedefinde ise Atletico Madrid'in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth var. Sörloth'un Dünya Kupası'na düzenli oynayarak gitmek istediği için Atletico'dan ayrılmak istediği konuşuluyor.

Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Sadettin Saran, daha önce Norveçli golcü için yaptığı açıklamada, "Hayallerimi süslüyor" ifadelerini kullanmıştı.

TRABZON'DA PARLAMIŞTI

Kanarya'nın Atletico Madrid'de düzenli forma şanslı bulamayan Norveçli oyuncu için kulübüne satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Sörloth, bu maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı. Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması giyen deneyimli golcü, çıktığı 49 maçta 33 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile de görüşerek Sörloth ismini gündeme getirdi. Jhon Duran'ın hazır olamaması, Youssef En- Nesyri'nin de istenen performansı verememesi nedeniyle yönetimin rotayı Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'a çevirdiği öğrenildi.