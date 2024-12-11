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Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.

Spor
  • 11.12.2024 20:24
  • Giriş: 11.12.2024 20:24
  • Güncelleme: 11.12.2024 20:27
Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi
AA

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 45. dakikalarda Inaki Williams kaydetti.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, puanını 16'ya yükselterek UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe ise 8 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bir başka temsilcimiz Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise sahasında Fransız ekibi Lyon'la karşılaşacak.

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