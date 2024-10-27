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Fenerbahçe sahasında Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.

Spor
  • 27.10.2024 22:05
  • Giriş: 27.10.2024 22:05
  • Güncelleme: 27.10.2024 22:07
Kaynak: ANKA
Fenerbahçe sahasında Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti
FOTOĞRAF: AA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başladı ve mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetti.

Fenerbahçe karşılaşmanın 15. dakikasında Youssef En Nesyri'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı lacivertliler bu golle maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Mücadelenin ikinci yarısında gol arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Edin Dzeko ile 55. dakikada ikinci golü buldu.

Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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