Fenerbahçe sahasında Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.
Kaynak: ANKA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başladı ve mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetti.
Fenerbahçe karşılaşmanın 15. dakikasında Youssef En Nesyri'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı lacivertliler bu golle maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
Mücadelenin ikinci yarısında gol arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Edin Dzeko ile 55. dakikada ikinci golü buldu.
Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.