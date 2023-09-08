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Fenerbahçe, salonda çalıştı

Ajans Haberleri
  • 08.09.2023 14:22
  • Giriş: 08.09.2023 14:22
  • Güncelleme: 08.09.2023 14:22
Kaynak: İHA
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Fenerbahçe, salonda çalıştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan çalışma salonda gerçekleştirildi. Günün ilk idmanında ısınma hareketlerinin ardından core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. 

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. 

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