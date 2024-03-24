Fenerbahçe salonda çalıştı
Kaynak: AA
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanına milli takımlarda bulunan futbolcular katılmadı.
Salonda yapılan antrenman, ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla noktalandı.
Fenerbahçe, çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.