Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Fenerbahçe Lugano hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı için Fenerbahçe Lugano ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Jose Mourinho liderliğinde ilk ciddi karşılaşmasına çıkacakken birçok sporsever Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçının şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Fenerbahçe Lugano maçı şifresiz mi? Fenerbahçe Lugano maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?

A- A A+