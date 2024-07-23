Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Fenerbahçe Lugano hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı için Fenerbahçe Lugano ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Jose Mourinho liderliğinde ilk ciddi karşılaşmasına çıkacakken birçok sporsever Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçının şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Fenerbahçe Lugano maçı şifresiz mi? Fenerbahçe Lugano maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı için Fenerbahçe ile Lugano karşı karşıya geliyor. Jose Mourinho liderliğinde ilk ciddi karşılaşmasına çıkacak olan temsilcimiz Lugano'yu elemesi halinde 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Lugano maçı şifresiz mi? Fenerbahçe Lugano maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde...
FENERBAHÇE LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?
İsviçre'de Stockhorn Arena'da oynanacak Fenerbahçe Lugano Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı D-Smart ve D-Smart GO ekranlarından naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE LUGANO MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Lugano UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı ilan edilen fikstür tarihi 23 Temmuz Salı akşamı saat 21:30 şeklinde.
FENERBAHÇE LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe Lugano maçın şifreli şekilde D-Smart ve D-Smart GO ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı D-Smart aboneleri izleyebilecek.
Fenerbahçe Lugano rövanş maçı ne zaman?
Fenerbahçe Lugano maçının rövanşı ise 30 Temmuz Salı akşamı Kadıköy’de oynanacak.
Fenerbahçe Lugano canlı izle
Fenerbahçe Lugano maçını D-Smart ve D-Smart GO adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maçın hakemi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar ligi ön eleme maçını Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek.