Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti: Benfica 1- Fenerbahçe 0

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Portekiz ekibi Benfica’ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi macerası sona eren sarı-lacivertliler, yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maç, 1-0 sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR: İLK YARI

3. dakikada ceza sahası sol kanattan Pavlidis’in pasında arka direkte Barreiro'nun şutunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

11. dakikada Benfica’nın kullandığı köşe atışında Vangelis Pavlidis’in şutunda top ağlara gitti.

16. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonrası hakem Vincic pozisyonu izleyerek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

28. dakikada ceza sahası dışında Rios’un yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada ceza sahası dışı kaleyi karşıdan gören bir noktadan Talisaca’nın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

35. dakikada Barreiro'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Kerem’in gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR: İKİNCİ YARI

62. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında kale önünde Antonio Silva’nın kafa vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

72. dakikada sağ kanattan Oğuz’un ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri’nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

73. dakikada sol kanattan Oosterwolde’nin ortasında arka direkte Talisca’nın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

77. dakikada ceza sahası dışından Talisca’nın yerden gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.

82. dakikada Talisca, Antonio Silva’ya yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.