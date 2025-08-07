Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord’a 2-1 mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, turu İstanbul'a bıraktı.

De Kuip Stadı'nda oynanan müsabakaya tutuk başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikalık bölümde rakip kaleye gitmekte zorlanırken bu bölümde kalesinde golü gördü.

Mücadelenin 18. dakikasında Fred, Steijn'in kafa vuruşunda topu çizgiden çıkardı. Bu pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırmakta zorlanırken, ceza sahası dışında topla buluşan Timber, Fred'i geçip sert vurdu, Mert Müldür'e de çarpan top köşeden filelere gitti.

Karşılaşmanın 41. dakikasında sarı-lacivertliler En-Nesyri'yle golü bulurken, İrfan Can Kahveci'nin bu pozisyonda ofsaytta olması sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.

İlk yarıya oranla ikinci yarıda topa daha çok sahip olan Fenerbahçe, aradığı golü 86. dakikada buldu. Feyenoord savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde alan Sofyan Amrabat, düzeltip çok sert vurdu. Üst direğe de çarpan top ağlara gitti.

Müsabakanın son dakikalarında ise Feyenoord tekrar öne geçti. 90+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moussa, kafayla meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 2-1 yapan isim oldu.

Fenerbahçe, rövanş müsabakasında 12 Ağustos Salı günü Feyenoord'u Chobani Stadı'nda konuk edecek. Turu geçen ekip, Benfica-Nice eşleşmesinin kazananıyla play-off turunda karşı karşıya gelecek.