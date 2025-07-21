Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Feyenoord

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE’nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Hollanda temsilcisi Feyenoord oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe’nin rakibi Feyenoord oldu.

Sarı-lacivertli ekip ilk karşılaşmayı 5 ya da 6 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 12 Ağustos’ta İstanbul’da oynayacak.

VAN PERSİE FENERBAHÇE’YE RAKİP OLACAK

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi, Robin van Persie’nin çalıştırdığı Hollanda temsilcisi Feyenoord oldu. 41 yaşındaki teknik adam, 24 Şubat’ta Feyenoord’un başına geçmişti. Robin van Persie, 2015/16 sezonunda Manchester United’dan sarı-lacivertli ekibe transfer olmuş, çıktığı 87 maçta 36 gol atmıştı.