Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hangi oyuncular sakat veya cezalı? Maça dair tüm merak edilen sorular ve yanıtları haberimizde.

BirBilgi
  • 06.03.2026 16:47
  • Giriş: 06.03.2026 16:47
  • Güncelleme: 06.03.2026 16:47
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Foto: Depophotos

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmalardan biri Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak. Ligde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, taraftarı önünde Samsunspor’u ağırlarken futbolseverler ise “Fenerbahçe - Samsunspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

Dev mücadele 8 Mart 2026 Pazar günü oynanacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

MaçTarihSaatStadyum
Fenerbahçe - Samsunspor8 Mart 2026 Pazar20:00Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli yayın kapsamında izlenebilecek.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.

  • Hakem: Oğuzhan Çakır
  • 1. Yardımcı Hakem: Bilal Gölen
  • 2. Yardımcı Hakem: Candaş Elbil
  • Dördüncü Hakem: Batuhan Kolak

Maç Görevlileri

  • Gözlemci: Halis Özkahya
  • Temsilci: İbrahim Küçük
  • Temsilci: Mukadder Kardiyen
  • Temsilci: Muammer Şahin
  • Temsilci: Tansel Baydar

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Fenerbahçe - Samsunspor maçı öncesinde Süper Lig puan tablosu da büyük önem taşıyor. Fenerbahçe zirve takibini sürdürürken Samsunspor ise orta sıralarda yer alıyor.

#TakımOGBMP
1Galatasaray24184258
2Fenerbahçe24159054
3Trabzonspor24156351
4Beşiktaş24137446
5Göztepe24119442
6Başakşehir24116739
7Samsunspor24711632

FENERBAHÇE SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

OyuncuPozisyonAçıklama
Nelson SemedoDefansSakatlık - İç Yan Bağı Yırtık
Çağlar SöyüncüDefansSakatlık - Adale Yırtığı
Milan SkriniarDefansSakatlık - Kasığından Sakat
Edson AlvarezOrta SahaSakatlık - Ayak Bileğinden Sakat
Mert Hakan YandaşOrta SahaCezalı - Maçtan Men
TaliscaOrta SahaSakatlık - Adale Yırtığı

MUHTEMEL 11'LER

FenerbahçeSamsunspor
Kaleci: Mert
Savunma: Kamil Efe, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe, Oğuz
Orta Saha: Alvarez, İsmail Yüksek, Fred
Hücum: Musaba, Nene, Kerem Aktürkoğlu		Kaleci: Okan Kocuk
Savunma: Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Bola
Orta Saha: Bennasser, Ntcham, Holse
Hücum: Emre Kılınç, Muja, Mouandilmadji

Fenerbahçe’de Eksikler

Fenerbahçe’de Ederson, Skriniar, Oosterwolde ve Talisca gibi oyuncuların sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

