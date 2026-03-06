Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmalardan biri Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak. Ligde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, taraftarı önünde Samsunspor’u ağırlarken futbolseverler ise “Fenerbahçe - Samsunspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

Dev mücadele 8 Mart 2026 Pazar günü oynanacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Stadyum Fenerbahçe - Samsunspor 8 Mart 2026 Pazar 20:00 Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Trendyol Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli yayın kapsamında izlenebilecek.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.

Hakem: Oğuzhan Çakır

1. Yardımcı Hakem: Bilal Gölen

2. Yardımcı Hakem: Candaş Elbil

Dördüncü Hakem: Batuhan Kolak

Maç Görevlileri

Gözlemci: Halis Özkahya

Temsilci: İbrahim Küçük

Temsilci: Mukadder Kardiyen

Temsilci: Muammer Şahin

Temsilci: Tansel Baydar

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Fenerbahçe - Samsunspor maçı öncesinde Süper Lig puan tablosu da büyük önem taşıyor. Fenerbahçe zirve takibini sürdürürken Samsunspor ise orta sıralarda yer alıyor.

# Takım O G B M P 1 Galatasaray 24 18 4 2 58 2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 3 Trabzonspor 24 15 6 3 51 4 Beşiktaş 24 13 7 4 46 5 Göztepe 24 11 9 4 42 6 Başakşehir 24 11 6 7 39 7 Samsunspor 24 7 11 6 32

FENERBAHÇE SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Oyuncu Pozisyon Açıklama Nelson Semedo Defans Sakatlık - İç Yan Bağı Yırtık Çağlar Söyüncü Defans Sakatlık - Adale Yırtığı Milan Skriniar Defans Sakatlık - Kasığından Sakat Edson Alvarez Orta Saha Sakatlık - Ayak Bileğinden Sakat Mert Hakan Yandaş Orta Saha Cezalı - Maçtan Men Talisca Orta Saha Sakatlık - Adale Yırtığı

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe Samsunspor Kaleci: Mert

Savunma: Kamil Efe, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe, Oğuz

Orta Saha: Alvarez, İsmail Yüksek, Fred

Hücum: Musaba, Nene, Kerem Aktürkoğlu Kaleci: Okan Kocuk

Savunma: Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Bola

Orta Saha: Bennasser, Ntcham, Holse

Hücum: Emre Kılınç, Muja, Mouandilmadji

Fenerbahçe’de Eksikler

Fenerbahçe’de Ederson, Skriniar, Oosterwolde ve Talisca gibi oyuncuların sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

