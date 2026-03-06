Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hangi oyuncular sakat veya cezalı? Maça dair tüm merak edilen sorular ve yanıtları haberimizde.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmalardan biri Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak. Ligde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, taraftarı önünde Samsunspor’u ağırlarken futbolseverler ise “Fenerbahçe - Samsunspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtını merak ediyor.
Dev mücadele 8 Mart 2026 Pazar günü oynanacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?
|Maç
|Tarih
|Saat
|Stadyum
|Fenerbahçe - Samsunspor
|8 Mart 2026 Pazar
|20:00
|Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli yayın kapsamında izlenebilecek.
MAÇIN HAKEM KADROSU
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.
- Hakem: Oğuzhan Çakır
- 1. Yardımcı Hakem: Bilal Gölen
- 2. Yardımcı Hakem: Candaş Elbil
- Dördüncü Hakem: Batuhan Kolak
Maç Görevlileri
- Gözlemci: Halis Özkahya
- Temsilci: İbrahim Küçük
- Temsilci: Mukadder Kardiyen
- Temsilci: Muammer Şahin
- Temsilci: Tansel Baydar
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
Fenerbahçe - Samsunspor maçı öncesinde Süper Lig puan tablosu da büyük önem taşıyor. Fenerbahçe zirve takibini sürdürürken Samsunspor ise orta sıralarda yer alıyor.
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|Galatasaray
|24
|18
|4
|2
|58
|2
|Fenerbahçe
|24
|15
|9
|0
|54
|3
|Trabzonspor
|24
|15
|6
|3
|51
|4
|Beşiktaş
|24
|13
|7
|4
|46
|5
|Göztepe
|24
|11
|9
|4
|42
|6
|Başakşehir
|24
|11
|6
|7
|39
|7
|Samsunspor
|24
|7
|11
|6
|32
FENERBAHÇE SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
|Oyuncu
|Pozisyon
|Açıklama
|Nelson Semedo
|Defans
|Sakatlık - İç Yan Bağı Yırtık
|Çağlar Söyüncü
|Defans
|Sakatlık - Adale Yırtığı
|Milan Skriniar
|Defans
|Sakatlık - Kasığından Sakat
|Edson Alvarez
|Orta Saha
|Sakatlık - Ayak Bileğinden Sakat
|Mert Hakan Yandaş
|Orta Saha
|Cezalı - Maçtan Men
|Talisca
|Orta Saha
|Sakatlık - Adale Yırtığı
MUHTEMEL 11'LER
|Fenerbahçe
|Samsunspor
|Kaleci: Mert
Savunma: Kamil Efe, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe, Oğuz
Orta Saha: Alvarez, İsmail Yüksek, Fred
Hücum: Musaba, Nene, Kerem Aktürkoğlu
|Kaleci: Okan Kocuk
Savunma: Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Bola
Orta Saha: Bennasser, Ntcham, Holse
Hücum: Emre Kılınç, Muja, Mouandilmadji
Fenerbahçe’de Eksikler
Fenerbahçe’de Ederson, Skriniar, Oosterwolde ve Talisca gibi oyuncuların sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
