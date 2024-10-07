Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 07.10.2024 23:50
  • Giriş: 07.10.2024 23:50
  • Güncelleme: 07.10.2024 23:50
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı. 
Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

BirGün'e Abone Ol