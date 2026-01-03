Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

  • 03.01.2026 18:11
  • Giriş: 03.01.2026 18:11
  • Güncelleme: 03.01.2026 18:11
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, 6 Ocak Salı günü saat 20.30’da Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman; ilk olarak üç grup halinde salonda yapılan ısınma ve kuvvet testleri ile başladı. Ardından sahada laktat testleri ile devam eden hazırlıklar, 3 grup halinde pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

