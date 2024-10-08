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Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 08.10.2024 13:51
  • Giriş: 08.10.2024 13:51
  • Güncelleme: 08.10.2024 13:51
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı belirtildi.

Salonda core çalışmalarıyla başlayan idmanın, sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam ettiği, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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