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Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 20.08.2023 14:21
  • Giriş: 20.08.2023 14:21
  • Güncelleme: 20.08.2023 14:21
Kaynak: İHA
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Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı. 

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, gün içinde Samsun’a gidecek. 

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