Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe yarın akşam saat 19.00'da deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktiksel çalışmaların ardından yapılan bireysel çalışmalarla da antrenman noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Samsun’a gidecek.