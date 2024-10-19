Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: DHA
Fenerbahçe yarın akşam saat 19.00'da deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktiksel çalışmaların ardından yapılan bireysel çalışmalarla da antrenman noktalandı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Samsun’a gidecek.