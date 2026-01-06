Giriş / Abone Ol
Süper Kupa'da oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR hakemi Alper Çetin oldu.

Spor
  • 06.01.2026 12:12
  • Giriş: 06.01.2026 12:12
  • Güncelleme: 06.01.2026 12:15
Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu
AA

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor, bugün Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Maçta  Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. AVAR'da Mustafa Savranlar, AVAR2'de ise Suat Güz yer alacak.

