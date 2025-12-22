Fenerbahçe, Samsunsporlu futbolcu için temas kurdu
Fenerbahçe, Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken Samsunspor'un kanat oyuncusu Anthony Musaba için temas kurdu. Musaba’nın Samsunspor ile olan sözleşmesinde 5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Transfer dönemine hızlı girmek isteyen Fenerbahçe dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba için temaslara başladı.
Teknik direktör Domenico Tedesco’nun da transferine onay verdiği 25 yaşındaki futbolcu; sağ ve sol kanatta görev alabilmesi, iki ayağını da etkili kullanması ve hücumdaki hareketliliğiyle ön plana çıkıyor.
SERBEST KALMA MADDESİ
Musaba’nın Samsunspor ile olan sözleşmesinde 5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Fenerbahçe, bu bedelin ödenmesi halinde bonservis pazarlığına girmeden Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katabilecek.
Bu sezon Samsunspor formasıyla 21 resmi maçta görev alan Musaba, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sarı-lacivertli yönetimin transferle ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor.