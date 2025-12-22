Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe, Samsunsporlu futbolcu için temas kurdu

Fenerbahçe, Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken Samsunspor'un kanat oyuncusu Anthony Musaba için temas kurdu. Musaba’nın Samsunspor ile olan sözleşmesinde 5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Spor
  22.12.2025 15:59
  • Giriş: 22.12.2025 15:59
  • Güncelleme: 22.12.2025 16:07
Kaynak: Spor Servisi
Transfer dönemine hızlı girmek isteyen Fenerbahçe dört koldan çalışmalarını sürdürüyor.  Sarı-lacivertli ekip, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba için temaslara başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun da transferine onay verdiği 25 yaşındaki futbolcu; sağ ve sol kanatta görev alabilmesi, iki ayağını da etkili kullanması ve hücumdaki hareketliliğiyle ön plana çıkıyor.

SERBEST KALMA MADDESİ

Musaba’nın Samsunspor ile olan sözleşmesinde 5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Fenerbahçe, bu bedelin ödenmesi halinde bonservis pazarlığına girmeden Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katabilecek.

Bu sezon Samsunspor formasıyla 21 resmi maçta görev alan Musaba, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sarı-lacivertli yönetimin transferle ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor.

