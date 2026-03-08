Fenerbahçe, Samsunspor’u ağırlıyor: Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor’u konuk edecek. Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Bilal Gölen yapacak.

Ligde oynadığı 24 maçta 15 galibiyet ve 9 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 54 puanla ikinci sırada yer alıyor.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Sarı-lacivertli ekip son iki haftada Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kalırken, ligde henüz mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Fenerbahçe, bu süreçte 53 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Marco Asensio’nun durumu ise maç saatinde netleşecek.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de ayrıca 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Nelson Semedo’nun yanı sıra Archie Brown, Anthony Musaba, Ederson, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco da iki maç aranın ardından takımının başında sahaya çıkacak. Ağır bir enfeksiyon nedeniyle Antalyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Gaziantep FK maçlarında takımının başında yer alamayan İtalyan teknik adamın bu mücadelede kulübede olması bekleniyor.

Konuk ekip Samsunspor ise ligde 24 maç sonunda 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 32 puan topladı. Son iki haftada beraberlik alan Karadeniz temsilcisi, İstanbul deplasmanında galibiyet arayacak.

SAMSUN'DA ÜÇ EKSİK

Samsunspor’da sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou ile Bedirhan Çetin karşılaşmada forma giyemeyecek. Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç ve Afonso Sousa’nın ise durumları maç saatinde belli olacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte ayrıca Zeki Yavru, Emre Kılınç, Yunus Emre Çift, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson, Tanguy Coulibaly ve Olivier Ntcham sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.

İki takım sezonun ilk yarısında Samsun’da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 0-0 sona ermişti.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Samsunspor bugüne kadar 65 kez karşılaştı. Bu maçların 35’ini Fenerbahçe, 12’sini Samsunspor kazanırken 18 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler rakip fileleri 110 kez havalandırırken, Samsunspor ise 60 gol kaydetti.

İstanbul’da oynanan maçlarda ise Fenerbahçe’nin üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler sahasında oynanan 32 karşılaşmanın 22’sini kazanırken sadece 2 kez mağlup oldu.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Cherif, Kerem

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Holse, Ntcham, Elayis, Ndiaye