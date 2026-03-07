Fenerbahçe, Samsunspor’u konuk edecek: Tek hedef galibiyet

Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Bilal Gölen yapacak.

Ligde 24 maçta 15 galibiyet ve 9 beraberlik alan Fenerbahçe, topladığı 54 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip ligde henüz mağlubiyet yaşamazken son iki haftada Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kaldı.

Fenerbahçe bu sezon ligde 53 gol atarken kalesinde 23 gol gördü ve Süper Lig’de yenilgi almayan tek takım konumunda bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe’de Samsunspor maçı öncesinde 5 oyuncu kadroda yer alamayacak.

Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo’nun yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

İspanyol futbolcu Marco Asensio’nun durumunun ise maç saatinde netlik kazanacağı öğrenildi.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte Samsunspor maçı öncesinde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Nelson Semedo’nun yanı sıra Archie Brown, Anthony Musaba, Ederson, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

TEDESCO TAKIMIN BAŞINDA

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, iki maçın ardından takımın başında sahaya çıkacak.

Geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle ligde Antalyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmalarda takımın başında yer alamayan İtalyan teknik adamın Samsunspor mücadelesinde kulübedeki yerini alması bekleniyor.