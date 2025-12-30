Fenerbahçe, santrfor transferi için takas önerecek

Fenerbahçe’nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde için Avrupa’dan ilgi olduğu öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan haberlerde, Serie A temsilcisi Roma’nın 24 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldığı belirtildi.

Sabah’ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Roma’nın Oosterwolde’ye olan ilgisini fırsata çevirmeyi planlıyor.

14 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST

Fenerbahçe’nin, Roma forması giyen Artem Dovbyk için takas seçeneğini gündeme alabileceği ifade edildi. Haberde, Oosterwolde’nin olası transferinin Dovbyk görüşmelerinde bir koz olarak kullanılabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe’nin forvet arayışında yer alan isimlerden biri olan Dovbyk, bu sezon Roma formasıyla toplam 14 maçta 564 dakika süre aldı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Ukraynalı futbolcu, 2024-2025 sezonu başında Roma’ya Girona’dan 30,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Taraflar arasında şu aşamada resmi bir temas bulunmadığı, gelişmelerin Roma’nın Oosterwolde konusundaki adımlarına göre şekillenebileceği ifade ediliyor.