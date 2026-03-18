Fenerbahçe - Scandicci maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde kritik rövanş heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Medicana, çeyrek final mücadelesinde İtalya temsilcisi Savino Del Bene Scandicci’yi konuk ediyor. İlk maçta alınan sonucun ardından sarı-lacivertliler için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Peki Fenerbahçe - Scandicci maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

FENERBAHÇE - SCANDİCCİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Medicana - Scandicci maçı 19 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

Mücadele, İstanbul’da bulunan Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

FENERBAHÇE - SCANDİCCİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybolseverlerin merakla beklediği karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE MEDİCANA TURU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe Medicana, İtalya’da oynanan ilk maçta rakibine 3-0 mağlup oldu. Bu nedenle rövanş karşılaşması sarı-lacivertli ekip için kritik bir önem taşıyor. Fenerbahçe'nin maçı altın sete götürmesi için 3-0 veya 3-1'lik skorla maçı tamamlaması gerekiyor. Diğer skorlarda turu geçen takım Scandicci olacak.

Çeyrek final rövanşının ardından turu geçen takım, organizasyonda Dörtlü Final bileti alacak.

MAÇIN ÖNEMİ VE KRİTİK DETAYLAR

CEV Şampiyonlar Ligi’nde son dört takım arasına kalmak isteyen Fenerbahçe Medicana, taraftarı önünde güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor. İç sahada oynanacak olması, temsilcimiz için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Maç Tarih Saat Salon Yayın Fenerbahçe - Scandicci 19 Mart 2026 17:00 Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu TRT Spor

Fenerbahçe - Scandicci maçı hangi gün?

Karşılaşma 19 Mart 2026 Perşembe günü oynanacaktır.

Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta?

Maç saat 17.00’de başlayacaktır.

Fenerbahçe - Scandicci maçı hangi kanalda?

Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacaktır.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacaktır.

Fenerbahçe Medicana turu nasıl geçer?

Rövanş maçının sonucuna göre turu geçen takım Dörtlü Final’e yükselecektir.

Fenerbahçe Medicana - Scandicci maçı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olacak. İlk maçta alınan sonucun ardından temsilcimiz, taraftarı önünde güçlü bir reaksiyon vermek istiyor. Voleybolseverler için büyük heyecan vadeden bu mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.