Fenerbahçe seçime gidiyor: "Kongre eylülde yapılacak" iddiası

Fenerbahçe'de futboldaki kötü sonuçların ardından yönetime yönelik istifa çağrıları ve olağanüstü seçimli kongre için imza kampanyası devam ediyor.

Toplanan imza sayısı henüz netlik kazanmazken yeni bir gelişme yaşandı.

Sports Digitale'in haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün yapılan toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Kongrenin eylül ayında yapılması planlanıyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimli genel kurulda aday olmayı düşünüyor.