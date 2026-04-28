Fenerbahçe Seçime Gidiyor! Olağanüstü Genel Kurul Ne Zaman?

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul kararı resmen açıklandı. Başkan Sadettin Saran, sarı-lacivertli camiaya yaptığı duyuruda seçim tarihini ilan etti. Buna göre Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE’DE SEÇİM KARARI RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yaptığı açıklamada kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gideceğini duyurdu. Saran, kararın Fenerbahçe’nin önünü açmak ve camiada yeni bir sayfa oluşturmak amacıyla alındığını belirtti.

Açıklamada, sezon boyunca bazı kararların şampiyonluk yarışına zarar vermemek adına ertelendiği, ancak gelinen noktada sürecin daha fazla ötelenmesinin doğru olmayacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU NE ZAMAN?

Kulüp Genel Kurul Türü Tarih Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 6-7 Haziran 2026

SADETTİN SARAN’DAN FENERBAHÇE CAMİAYA MESAJ

Sadettin Saran, açıklamasında Fenerbahçe başkanlığı görevini bir hırs meselesi olarak görmediğini vurguladı. Saran, asıl olanın Fenerbahçe olduğunu belirterek, camianın birlik içinde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Saran, bu kararın kişisel bir tercih değil, kulübün geleceğini düşünerek alınmış bir sorumluluk kararı olduğunu ifade etti.

FENERBAHÇE’DE YENİ SAYFA MESAJI

Fenerbahçe’de alınan olağanüstü seçim kararı, kulübün yönetim geleceği açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak genel kurulda sarı-lacivertli camianın yeni dönem yol haritası şekillenecek.

Saran’ın açıklamasında öne çıkan ana mesaj ise Fenerbahçe’nin kişilerden bağımsız, camianın ortak değeri olduğu vurgusu oldu.