Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Fenerbahçe, Selçuk Yula'yı andı

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli takım ve Türk futbolunun efsane oyuncularından Selçuk Yula'nın 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Ajans Haberleri
  • 06.08.2023 10:33
  • Giriş: 06.08.2023 10:33
  • Güncelleme: 06.08.2023 10:34
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Fenerbahçe, Selçuk Yula'yı andı

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli takım ve Türk futbolunun efsane oyuncularından Selçuk Yula'nın 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesindeki mesajda, "Çubukluya olan sevdasıyla kalplerimizde yer edinmiş, büyük kaptan Selçuk Yula'yı vefatının 10. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" denildi.

BirGün'e Abone Ol